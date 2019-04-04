Отказ от сахара улучшит ваше самочувствие Если вы очень любите сладости, то следует знать, какие опасности для вашего организма скрывает сахар. Ученые выяснили, что сахар вызывает ряд болезней: повышение артериального давления, способствует болезням сердца и инсультам.