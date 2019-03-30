Польза креветок доказана диетологами

Состав креветок богат легкоусвояемыми белками, содержащими множество необходимых человеческому организму аминокислот. Не многие знают, что креветки обладают не только нежным приятным вкусом, а и массой полезных свойств, необходимых для поддержания здоровья человека. Врачи рекомендуют налегать на креветки, особенно если у вас есть проблемы со здоровьем.