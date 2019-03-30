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Суббота, 30.03.2019
Как избавиться от черных точек на лице
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Как избавиться от черных точек на лице

Воспаления возникают в подростковом возрасте и могут преследовать на протяжении всей жизни. Проблему черных точек можно скрыть при помощи косметических средств, но лучше избавиться от них раз и навсегда. И мы расскажем действенные советы, которые помогут вам в этом нелегком деле.
ya-krasotka.com
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Советы, Здоровый образ жизни, Черные точки, Действенные советы.
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