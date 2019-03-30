Как избавиться от черных точек на лице

Воспаления возникают в подростковом возрасте и могут преследовать на протяжении всей жизни. Проблему черных точек можно скрыть при помощи косметических средств, но лучше избавиться от них раз и навсегда. И мы расскажем действенные советы, которые помогут вам в этом нелегком деле.