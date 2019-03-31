Здоровье: чем полезны семена ажгона 1. Борются с бактериями и грибками Исследования в пробирке показывают, что семена ажгона и их соединения могут ингибировать рост некоторых штаммов бактерий и грибков, включая кишечную палочку, сальмонеллу и кандида альбиканс.