Ошибки, которые мешают похудеть Ранее Катя Медушкина назвала основные причины скопления жира на животе, а в крайней публикации в своем Instagram перечислила основные ошибки тех, кто пытается получить упругий пресс и плоский живот. Она призвала не повторять чужих ошибок и обратить внимание на следующие 7 пунктов - именно они могут быть вашим препятствием на пути к фигуре мечты.