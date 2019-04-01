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Медики назвали 5 комбинаций продуктов, которые плохо усваиваются

Медики назвали 5 комбинаций продуктов, которые плохо усваиваются
12:24 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Неподходящее сочетание пищевых компонентов сводит на нет пользу даже самых качественных продуктов, предупреждают эксперты.

Здоровое питание – это не только выбор полезных продуктов, но и правильное употребление. 

Специалисты в области питания назвали комбинации продуктов, которые плохо усваиваются, — следовательно, их нужно избегать в своем меню.

Кофе и ржаной хлеб. Диетологи отмечают, что кофеин в такой комбинации не даст усвоиться полезным веществам из хлеба в организме, — лучше употреблять их по-отдельности.

Сэндвич с жареным сыром. Многие балуют себя таким завтраком, но специалисты утверждают: данное блюдо плохо усваивается. По их словам, из этой комбинации в желудке окажется переваренным только белок (сыр). Крахмал из сэндвича, будучи непереваренным, может поспособствовать образованию потенциально токсичных для организма веществ.

Омлет с беконом и сыром. Это блюдо сочетает в себе сразу несколько видов белковой пищи – для нормального усвоения слишком много. Вместо такого варианта тяжелого завтрака лучше ограничиться просто омлетом с зеленью.

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Макароны и помидоры. Казалось бы, паста и томаты – классика жанра итальянской кухни. Но ученые указывают на то, что помидоры плохо сочетаются с крахмалистой пищей из-за содержания целого букета кислот, препятствующих усвоению крахмалов. Если к макаронам с томатами добавить еще и сыр, пищеварение почти наверняка окажется нарушенным.

Каши или хлеб с вареньем. Содержащийся в варенье сахар в сочетании с белками и крахмалом (компоненты хлеба и каш) легко вызывает в желудке брожение. Если в ЖКТ присутствуют и другие продукты, последствия бродильного процесса могут оказаться непредсказуемыми.

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Здоровье, Здоровое питание, Продукты питания, Советы медиков.
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