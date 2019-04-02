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Вторник, 02.04.2019
Несерьезные нарушения здоровья: советы, которые помогут чувствовать себя лучше
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Несерьезные нарушения здоровья: советы, которые помогут чувствовать себя лучше

Ожоги, порезы, синяки, головная боль — все это нередко случается с любым человеком. Современная медицина творит чудеса, излечивая многие несерьезные нарушения здоровья в максимально короткие сроки. Но что делать, если под рукой нет ни мази, ни лекарств? В таком случае можно попробовать советы, которые проверены опытным путем и точно помогут чувствовать себя лучше.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Боль, Советы, Недомогание, Нарушение здоровья.
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