Несерьезные нарушения здоровья: советы, которые помогут чувствовать себя лучше

Ожоги, порезы, синяки, головная боль — все это нередко случается с любым человеком. Современная медицина творит чудеса, излечивая многие несерьезные нарушения здоровья в максимально короткие сроки. Но что делать, если под рукой нет ни мази, ни лекарств? В таком случае можно попробовать советы, которые проверены опытным путем и точно помогут чувствовать себя лучше.