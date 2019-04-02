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Известно, почему свекла так полезна для старшего поколения

Известно, почему свекла так полезна для старшего поколения
16:51 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: По словам экспертов, свекла - весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт.

Ученые заявили, что употребление свеклы не только наполняет организм необходимыми витаминами, но и молодит мозг пенсионеров.

По словам исследователя Уэйка Фреста, свежевыжатый свекольный сок помогает мозгу пожилых людей работать эффективнее.

Он дает человеку преклонного возраста необходимую энергию для занятий спортом.

По словам экспертов, свекла - весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт. Она способствует ускорению метаболизма, помогает всем процессам в организме.

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Свежий сок свеклы содержит в себе высокий уровень селитры, который после употребления превращается в нитрит, а затем в .оксид азота. Именно этот элемент увеличивает приток крови в организме.

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Здоровье, Свекла, Польза, Советы по питанию, Свекла для пожилых.
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