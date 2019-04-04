Полезные травяные чаи спасут ваши почки Оздоравливая почки, вы также улучшаете состояние кожи и волос. Что вы обычно пьете по утрам? Классический черный/зеленый чай или кофе? Попробуйте изменить ритуал и начинать день с травяного чая - коже и волосам ваша новая привычка понравится больше.