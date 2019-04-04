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Четверг, 04.04.2019
Полезные травяные чаи спасут ваши почки
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Полезные травяные чаи спасут ваши почки

Оздоравливая почки, вы также улучшаете состояние кожи и волос. Что вы обычно пьете по утрам? Классический черный/зеленый чай или кофе? Попробуйте изменить ритуал и начинать день с травяного чая - коже и волосам ваша новая привычка понравится больше.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Лечение, Польза, Профилактика, Почки, Травяной чай, горячие напитки.
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