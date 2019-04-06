Пары продуктов, помогающие сбросить лишний вес

Вы замечали, что при одном и том же количестве калорий еда либо помогает терять вес быстрее, либо каждые 100 г даются титаническими усилиями? И самое странное: можно есть абсолютно полезную еду и не худеть, а после запретных продуктов вес вдруг начинает падать. Этому есть научное объяснение. Некоторые сочетания продуктов могут ускорять или замедлять обмен веществ, поскольку их активные компоненты взаимодействуют между собой. О том, как именно это работает, мы расскажем в собранных примерах эффективных комбинаций.