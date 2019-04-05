Мифы о похудении, делающие вашу диеты напрасной Почему то люди склонны верить во всякие мифы зародившиеся в народе, а не научным фактам. При этом почти все эти мифы о еде мешают худеть и просто успокаивают сознание, но на похудении это либо не сказывается никак, либо и вовсе отрицательно.