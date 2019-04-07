Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Обманите чувство голода простыми и легкими методами
1 / 13

Обманите чувство голода простыми и легкими методами

Вы уже распланировали свой рацион, сократили количество потребляемых калорий и перешли на здоровое питание. Но! Проходит неделя, день, два, а возможно всего лишь несколько часов, и вы совершаете бессознательный и бесконтрольный налет на холодильник, сметая все съедобное на своем пути. Вместо того, чтобы избавиться от лишнего веса, вы перечеркиваете результат своей диеты и получаете сильное чувство вины, которое чаще всего также заедается несметным количеством пищи. Не стоит расстраиваться, такое случалось с каждым, кто хоть раз пытался сидеть на диете. Однако вы можете научиться обманывать свой организм, заставляя его верить в то, что вы не голодны.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Чувство голода, Как притупить чувство голода.
01:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь