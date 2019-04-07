Обманите чувство голода простыми и легкими методами Вы уже распланировали свой рацион, сократили количество потребляемых калорий и перешли на здоровое питание. Но! Проходит неделя, день, два, а возможно всего лишь несколько часов, и вы совершаете бессознательный и бесконтрольный налет на холодильник, сметая все съедобное на своем пути. Вместо того, чтобы избавиться от лишнего веса, вы перечеркиваете результат своей диеты и получаете сильное чувство вины, которое чаще всего также заедается несметным количеством пищи. Не стоит расстраиваться, такое случалось с каждым, кто хоть раз пытался сидеть на диете. Однако вы можете научиться обманывать свой организм, заставляя его верить в то, что вы не голодны.