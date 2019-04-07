|
|
Обманите чувство голода простыми и легкими методами
Вы уже распланировали свой рацион, сократили количество потребляемых калорий и перешли на здоровое питание. Но! Проходит неделя, день, два, а возможно всего лишь несколько часов, и вы совершаете бессознательный и бесконтрольный налет на холодильник, сметая все съедобное на своем пути. Вместо того, чтобы избавиться от лишнего веса, вы перечеркиваете результат своей диеты и получаете сильное чувство вины, которое чаще всего также заедается несметным количеством пищи. Не стоит расстраиваться, такое случалось с каждым, кто хоть раз пытался сидеть на диете. Однако вы можете научиться обманывать свой организм, заставляя его верить в то, что вы не голодны.
Продукты, которые помогут избавится от неприятного запаха изо рта
Художественные дорожные знаки Клет Абрахам (Фото)
Невероятные стильные УФ-татуировки на разные темы (Фото)
Великолепные портреты птиц на снимках фотографа из Австралии (Фото)
Захватывающие снимки с улиц Японии от фотографа-самоучки (Фото)
Свадебные снимки: кто может испортить такие важные фото
Школьный выпускной: забавные снимки знаменитостей (Фото)
Реал - Эйбар: лучшие моменты матча (Фото)
Идеальные снимки собак, пытающихся получить угощение (Фото)
Безумно смешные демотиваторы для любителей похохотать
Мода 2019: яркие свадебные аксессуары для невесты (Фото)
Саутгемптон - Ливерпуль: лучшие моменты матча (Фото)
Юморные свадебные снимки, сделанные гениями креатива
Необычные находки на пляже, от которых мурашки по коже (Фото)
Благовещение Пресвятой Богородицы: Красивые открытки для близких и друзей (Фото)
Одинокие дома-гвозди как китайское явление (Фото)
Прикольные картинки, которые точно поднимут вам настроение
Странные вещи Южной Кореи: Что нужно знать туристам перед посещением (Фото)
Забавные неприятности, которые случаются в повседневной жизни
Чувственное слияние в скульптурах Адама Мартинакиса (Фото)
Смешные комиксы, которые поднимут вам настроение
Крутые автомобили для настоящих владык дорог (Фото)
Маникюр 2019: тенденции и тренды стильного френча (Фото)
Когда поняли жизнь: Юморной взгляд малышей на бессмысленность жизни
Заметка для чистюлей: Самые загрязненные вещи в вашем доме (Фото)