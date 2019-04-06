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Полезная морковка: топ-5 причин начать есть ее регулярно

Полезная морковка: топ-5 причин начать есть ее регулярно
22:19 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: У тех, кто ест морковь, снижаются риски разных заболеваний, включая рак.

Эксперты в области питания рассказали о том, по каким причинам полезно употреблять морковку.

Морковь - источник каротина, борца с раком. По данным научных исследований, употребление 2,8 мл бета-каротина в сутки коррелируют снижением риска развития рака на 40%. Кроме того, данное вещество способствует улучшению в состоянии кожи, замедлению процессов старения, улучшению иммунитета, зрения, а также настроения.

Морковь содержит много антиоксидантов. Еще одна веская причина начать регулярно есть морковь – этот овощ богат антиоксидантами. Антиоксиданты уменьшают вред, который наносят клеткам организма свободные радикалы, повышая вероятность развития болезней старения и рака. Их обилием, в частности, отличается вареная в мундире морковь.

Морковь насыщена важным для сердца калием. По словам специалистов, содержащийся в моркови калий помогает понижать давление, повышает защищенность сосудистой системы от развития атеросклероза, полезен при варикозном расширении вен.

Морковь действует как средство от боли и усталости. Если начать регулярно есть морковь, то можно добиться снижения нагрузки на мышцы и суставы (мышечная усталость становится причиной болей и телесного дискомфорта). Многие люди устают от ежедневной рутины и бывают не в состоянии дать полноценный отдых мышцам и суставам. Употребление моркови может помочь в преодолении такой усталости от него. Специалисты считают, что употреблять морковь целесообразно и при мигренях.

Питаемся с пользой: продукты, которые нужно включить в свой рацион

Морковь улучшает здоровье ротовой полости. Эксперты отмечают: если пожевать сырой овощ несколько минут, количество болезнетворных микроорганизмов в ротовой полости уменьшается в три раза.

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Питание, Здоровье, Польза, Морковь.
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