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Массаж: польза и вред

Массаж: польза и вред
10:33 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Но неквалифицированный массаж может вызвать повреждение нервной или мышечной ткани, а так же привести к спастическим и воспалительным изменениям.

По сведениям Роберта Готлина — спортивного врача из Медицинского Центра Бет Исраэль (Нью-Йорк) около 15 % пациентов получающих массаж нуждаются в дальнейшем восстановительном лечении. Во многих случаях болезненные ощущения не связаны с поражением мышечной ткани, а вызываются изменениями в костях и нервах. В этих случаях массаж может привести к ухудшению состояния больного пациента.

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Готлин говорит, что люди недостаточно упитанные должны избегать, глубокого массажа, так как в этом случае могут быть повреждены нервы, мускулы и кости околопозвоночной области. Во всяком случае, не стоит позволять «распускать руки» доморощенным и неквалифицированным массажистам.

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Здоровье, Массаж, Вред, Польза.
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