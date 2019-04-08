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Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее

Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Оказалось, что кофе воздействует на куда большее число метаболитов в крови, чем предполагалось ранее.

Кофе, самый распространенный в мире наркотик, воздействует на обмен веществ гораздо глубже, чем считалось ранее.

"Мы обнаружили совершенно новые способы воздействия кофе на здоровье человека", - говорит руководитель группы исследователей из Северо-западного университета Мэрилин Корнелис. Полученные результаты описывают ряд цепных изменений, которые происходят в нескольких важных системах организма. Эти изменения могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект, передает Би-би-си. Оказалось, что кофе воздействует на куда большее число метаболитов в крови, чем предполагалось ранее.

В исследовании участвовали 47 испытуемых, которые отказались от употребления кофе в течение месяца, а затем стали употреблять по четыре чашки кофе в течение еще 30 дней. После этого они увеличили потребление кофе вдвое - до восьми чашек. На протяжении всего процесса исследований ученые брали у испытуемых пробы крови с целью анализа сдвигов в биохимических параметрах. Они пришли к выводу, что кофе воздействует на уровни 115 метаболитов. 82 из этих веществ были известны ученым и были связаны с 33 метаболическими процессами.

"Увеличение потребления кофе за период в два месяцы, вероятно, приводит к появлению стресса, который приводит к уменьшению метаболитов в этой системе, - говорит Корнелис. - Возможно, что речь идет об адаптации организма к привычному уровню стресса". Но это не все, в чем участвует эндоканнабиноидная система. Она причастна к таким процессам как сон, интеллектуальная деятельности, аппетит. Другая группа метаболических процессов, которые выявились в ходе исследования, относится к регулированию уровня стероидов в организме. Стероиды участвуют в обмене веществ, оказывая воздействие на множество процессов - от роста до половой активности. Ученые обнаружили, что под воздействием кофе усиливается вывод из организма стероидных соединений.

Пока неясно, что именно в кофе ответственно за такие изменения. Но результаты могут помочь понять, почему кофе во многих случаях столь положительно воздействует на здоровье, например, регулируя вес и сокращая риск заболевания диабетом. "Часто это объясняют способностью кофеина стимулировать жировой обмен веществ, а также способностью полифенолов, которых много в кофе, регулировать выработку глюкозы", - говорит Корнелис.

"Наши исследование связывают кофе с эндоканнабиоидами, что дает альтернативное объяснение этих явлений. Учитывая популярность кофе в мире, представляется странным, что мы так мало знаем о механизмах его воздействия на наше здоровье", - отмечает Корнелис.

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Кофе, Вред кофе, Польза кофе, Влияние кофе.
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