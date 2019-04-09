Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников

Новости шоу бизнеса: Врач Александр Мясников напоминает, что кофеином нельзя злоупотреблять.

Безопасность, как вред от воздействия кофе и чая определяется исключительно дозой, констатирует врач Александр Мясников. Полный отказ от кофеина может иметь негативные последствия для организма.

В разумных количествах кофе безопасен даже гипертоникам, убежден врач Александр Мясников. Он отметил, что кофеин обладает свойством тонизировать и снимать усталость, избавлять от головной боли. Также Мясников заметил, что у кофеманов реже встречается болезнь Паркинсона. Характерна для них и пониженная резистентность тканей к инсулину, что препятствует развитию диабета.

В то же время кофеином не следует злоупотреблять.

«Безопасным считается потребление до 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно три-четыре чашки кофе или четыре-шесть чашек чая», - поделился врач.

Европейскими исследователями было установлено, что регулярное употребление от 3 до 5 чашек кофе в день на 27% снижает риск старческого слабоумия. Ученые выяснили, что кофейная кислота снижает скопление вредных белков, образующих бета-амилоидные бляшки в мозге, постепенно уничтожающие память. Также данная кислота сокращает смертность нервных клеток, сохраняя в мозге достаточный уровень нейротрансмиттеров

Мясников добавил, что беременным женщинам не стоит употреблять кофе в количестве свыше одной чашки в день. Главный риск превышения этой дозы заключается в повышенной активности плода, пояснил специалист.