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Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников

Медики указали безопасную дозу кофе для гипертоников
01:24 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врач Александр Мясников напоминает, что кофеином нельзя злоупотреблять.

Безопасность, как вред от воздействия кофе и чая определяется исключительно дозой, констатирует врач Александр Мясников. Полный отказ от кофеина может иметь негативные последствия для организма.

В разумных количествах кофе безопасен даже гипертоникам, убежден врач Александр Мясников. Он отметил, что кофеин обладает свойством тонизировать и снимать усталость, избавлять от головной боли. Также Мясников заметил, что у кофеманов реже встречается болезнь Паркинсона. Характерна для них и пониженная резистентность тканей к инсулину, что препятствует развитию диабета.

В то же время кофеином не следует злоупотреблять.

«Безопасным считается потребление до 400 миллиграммов кофеина в день. Это примерно три-четыре чашки кофе или четыре-шесть чашек чая», - поделился врач.

Европейскими исследователями было установлено, что регулярное употребление от 3 до 5 чашек кофе в день на 27% снижает риск старческого слабоумия. Ученые выяснили, что кофейная кислота снижает скопление вредных белков, образующих бета-амилоидные бляшки в мозге, постепенно уничтожающие память. Также данная кислота сокращает смертность нервных клеток, сохраняя в мозге достаточный уровень нейротрансмиттеров

Мясников добавил, что беременным женщинам не стоит употреблять кофе в количестве свыше одной чашки в день. Главный риск превышения этой дозы заключается в повышенной активности плода, пояснил специалист.

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Кофе, Гипертоники, Вред кофе, Польза кофе, Александр Мясников.
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