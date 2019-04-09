Ученые сообщили, что употребление более трех яиц в неделю опасно

Новости шоу бизнеса: В одном желтке содержится примерно 185 мг холестерина.

Диетологи из США в результате экспериментов пришли к выводу, что употребление более трех яиц в неделю опасно для здоровья человека.

Исследование охватило данные тридцати тысяч людей, которые анализировали на протяжении 17 лет.

По словам специалистов, в одном желтке содержится примерно 185 мг холестерина, соответственно, в двух его будет уже более 300 мг. - пороговое значение, после которого риск развития сердечно-сосудистых заболеваний вырастает на 17%.

Также яичные желтки называются в качестве одной из причин преждевременной смерти.