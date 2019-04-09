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Ученые сообщили, что употребление более трех яиц в неделю опасно

Ученые сообщили, что употребление более трех яиц в неделю опасно
03:41 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В одном желтке содержится примерно 185 мг холестерина.

Диетологи из США в результате экспериментов пришли к выводу, что употребление более трех яиц в неделю опасно для здоровья человека.

Исследование охватило данные тридцати тысяч людей, которые анализировали на протяжении 17 лет.

По словам специалистов, в одном желтке содержится примерно 185 мг холестерина, соответственно, в двух его будет уже более 300 мг. - пороговое значение, после которого риск развития сердечно-сосудистых заболеваний вырастает на 17%.

Также яичные желтки называются в качестве одной из причин преждевременной смерти.

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Все по теме:

Яйца, Яичница, Вред яиц, Почему нельзя есть много яиц.
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