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Ученые назвали оптимальную дозу воды для здорового человека

Ученые назвали оптимальную дозу воды для здорового человека
06:53 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Воду полезно пить, но в правильных дозах.

Эксперты рассказали о пагубном влиянии воды на здоровье организма. Отмечается, что почки в состоянии обрабатывать 800-1000 мл воды в час.Если ее больше, то данный орган не справляется. Из организма выходят полезные витамины и элементы.

Также повышение уровня воды в организме может спровоцировать водяное опьянение. Это очень опасный процесс, он повышает уровень кровяного давления в мозге. Это повышает риск его повреждения.

Также если человек регулярно употребляет много жидкости, почки перестают «экономить» и ее специальные канальцы, созданные для реабсорбации, со временем приходят в негодность и перестают выполнять функцию хранилища.

Когда же человек остается без воды, почки не могут насыщать организм той жидкостью, которую они сэкономили. Это провоцирует обезвоживание.

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Все по теме:

Вода, Польза, Вред воды, Сколько нужно пить воды, Сколько можно выпить воды в день.
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