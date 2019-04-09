Назван продукт, который помогает защитить печень от алкогольного повреждения

Новости шоу бизнеса: Специалисты Делийского университета обнаружили оздоровительное свойство овсянки в отношении печени.

Овсянка может быть натуральным средством, обеспечивающим защиту печени от алкогольного повреждения, утверждают индийские ученые.

Употребление овсяной каши может защищать печень от повреждений, вызванных употреблением алкоголя, установили они.

Гепатопротекторные свойств овса проявились в экспериментах на лабораторных мышах. Животные на протяжении 12 дней получали овсянку в количестве 125 и 250 мг фракции овса. После этого мышам вводились дозы 50-процетного раствора этанола, чтобы спровоцировать характерное повреждение печени.

Дальнейшее наблюдение показало, что у мышей, которые перед периодом алкоголизации получали овсянку, печень была повреждена меньше. При этом, по словам специалистов, механизм, который обеспечивает защиту печени от острого алкогольного повреждения, им еще не понятен. Предварительно проводившиеся исследования демонстрировали: овсяная каша препятствует всасыванию вредных веществ, выводимых печенью, что позволяет стабилизировать ее работу.

Авторы данного проекта, помимо прочего, констатировали, что употребление овсянки может содействовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с ЖКТ.