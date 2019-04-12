Названы негативные причины сверхурочной работы для женщин Во всяком случае, на них сверхурочные часы производят намного больший негативный эффект, чем на мужчин. Под влиянием стресса они наносят все больший вред своему здоровью, в то время как мужчины продолжают вредить себе в обычном режиме.