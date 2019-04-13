Контролируем аппетит: топ-10 продуктов, которые Вам помогут Если вы интенсивно занимаетесь фитнесом и худеете, организм отреагирует на увеличение физических нагрузок усилением аппетита, что может привести к потере с таким трудом достигнутых результатов. Возникновение чувства голода и аппетита - сложный процесс, в котором участвуют два основных гормона голода, лептин и грелин. К счастью, при помощи некоторых продуктов аппетит можно контролировать и долгое время продержаться на низкокалорийной диете.