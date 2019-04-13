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Суббота, 13.04.2019
Контролируем аппетит: топ-10 продуктов, которые Вам помогут
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Контролируем аппетит: топ-10 продуктов, которые Вам помогут

Если вы интенсивно занимаетесь фитнесом и худеете, организм отреагирует на увеличение физических нагрузок усилением аппетита, что может привести к потере с таким трудом достигнутых результатов. Возникновение чувства голода и аппетита - сложный процесс, в котором участвуют два основных гормона голода, лептин и грелин. К счастью, при помощи некоторых продуктов аппетит можно контролировать и долгое время продержаться на низкокалорийной диете.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Продукты, Аппетит.
04:22 Сегодня Телеграф
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