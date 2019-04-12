Варикозная болезнь: как бороться с отеками ног

Новости шоу бизнеса: Отеки, не проходящее за ночь чувство тяжести и усталости в ногах - одного этого многим женщинам достаточно, чтобы воспринимать свое состояние как трагедию.

Тем не менее, многие уверены, что варикозное расширение вен – всего лишь косметический дефект, и не подозревают, во что может вылиться это серьезнейшее заболевание сосудов.

Так, например, последствиями этого заболевания в будущем могут стать непроходящие трофические язвы, экзема, и кроме того есть вероятность возникновения опасного для жизни кровотечения. Оно может начаться после незначительного повреждения истонченной и спаянной с расширенной веной кожи после перегрева на солнце, в сауне, при сильном физическом напряжении.

Существуют определенные группы риска людей, наиболее подверженных этому заболеванию. К этим группам относятся люди с наследственной предрасположенностью к варикозной болезни и люди, вынужденные долгое время проводить на ногах, особенно в неподвижной позе (например, на работе).

Но даже если вы не относитесь к группе риска, никогда не стоит забывать о постоянном уходе за ногами и профилактике данного заболевания, тем более что эти две процедуры прекрасно сочетаются. Профилактика варикозной болезни может приносить массу приятных ощущений. Но если вы хоть в незначительной степени уже подверглись этому заболеванию, вам необходима квалифицированная помощь специалиста–флеболога.

Первой ступенью в профилактике и лечении заболевания является применение компрессионного белья, к которому относят гольфы, чулки, колготы; также необходимо давать ногам больше отдыха и выполнять рекомендации по ежедневному уходу и гимнастике.

Ванночки для ног рекомендуется делать прохладные, т.к. горячая вода расслабляет сосуды. Полезны контрастные ванны, последняя обязательно холодная, а не горячая. Не забывайте об антиварикозных гелях – Троксевазине, Эссавен–геле и т.д.

Очень хорошо снимают усталость и неприятные ощущения легкие поглаживания ног. Делайте их как можно чаще. Большое количество эффективных средств против варикозного расширения вен предлагает нам ароматерапия.

Кипарис, чайное дерево, мирт. Улучшают микроциркуляцию крови масла кипариса, чайного дерева, мирта. Добавляйте по капле масла в 30 г крема и легкими массажными движениями втирайте состав в кожу ног. Потом полежите около получаса со слегка приподнятыми ногами.

Мята, мирт, герань. В летнее время хороши ванночки с маслом мяты перечной, а осенью и зимой - с маслом мирта и герани. Для растворения в воде эфирные масла вводятся сначала в йогурт или сливки, затем "разбиваются" под струей воды. Для наполнения общей ванны понадобится 15 капель.

Существует еще одна причина, относящая варикоз к числу опасных и коварных болезней: острый тромбофлебит, воспаление стенки вены с образованием тромбов. Это может привести к трагическим последствиям.

Если после определенных обследований, таких как ультразвуковое сканирование, дуплексное аутосканирование, рентгеноконтрастная флебография, которая применяется редко, врач-флеболог назначает вам оперативное лечение, важно найти хорошую клинику для качественного проведения операции и послеоперационного периода. Лучше всего обращаться за помощью в специализированные клиники с качественной аппаратурой.

В настоящее время, если заболевание не достигло определенной стадии, многие специализированные клиники предлагают операции в виде "амбулаторной хирургии", т.е. через 4-6 часов после операции пациент может быть отправлен домой с явкой на следующий день на перевязку.

Хотелось бы обратить внимание на такой вид лечения как склеротерапия, ставший очень популярным в настоящее время. Склеротерапия дает хороший косметический результат, например, при сосудистой сетке на коже, что очень немаловажно для наших дам. К сожалению, этот способ лечения помогает только на ранних стадиях заболевания, и даже тогда нет гарантии, что венозная сетка на ногах не вернется вновь.

Но не стоит отчаиваться, ведь существует огромное количество профессиональных клиник, где специалисты готовы вам оказать квалифицированную помощь, и дать хороший совет, как бороться с этим заболеванием.