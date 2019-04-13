Что будет, если не чистить зубы (Видео)

Медики советуют чистить зубы два раза в день. У современного человека для этого есть все необходимое: большой выбор зубных паст, щетки разной жесткости, всевозможные ополаскиватели. А еще можно найти множество советов по уходу за ротовой полостью. Однако всего этого не было у наших предков. Людям приходилось выдумывать разные способы — например, зубы чистили листьями растений. Производство зубных щеток в классическом понимании, как считается, в Старом свете начали лишь в 1780 году: и то это вышло случайно, а именно — после того как англичанин Уильям Аддис угодил за решетку. Спустя несколько веков, в 2003 году, жители США назовут зубную щетку главным предметом, без которого они бы не могли прожить. И это не просто слова. Дело в том, что отказ от чистки чреват полным разрушением зубов и тяжелыми последствиями для организма.