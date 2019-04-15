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Врачи объяснили, кому полезно пить кофе

Врачи объяснили, кому полезно пить кофе
06:14 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Как кофе влияет на организм: польза и вред.

Ученые выяснили, как кофе влияет на организм человека в целом, а также для каких органов он полезен, а для каких вреден. Отмечается, что эффект, который кофе оказывает на организм человека, зависит от кофейных зерен.

Выбирая кофе с умом, можно следить за своей фигурой. Кофе поможет терять вес, поскольку, будучи почти некалорийным, уменьшает аппетит. А зеленый кофе, изготовленный из необжаренных кофейных зерен, поможет потерять вес за счет уменьшения количества сахара, который будет поглощаться с кишечнике.

Также, одна чашка кофе увеличивает сердцебиение в час, повышает артериальное давление. Для здорового человека в этом нет никаких минусов, наоборот, умеренное употребление кофе даже сможет предотвратить сердечные приступы. Однако в отношении тех людей, страдающих сердечной недостаточностью, врачи советуют отказаться от кофе.

Много кофе может увеличить риск ломкости костей, вызвать остеопороз. Кофеин также ускоряет выведение кальция из организма, который нужен для укрепления костей. Зато кофе с молоком может помочь противодействовать выводу кальция.

Кофеин также стимулирует высвобождение дофамина - гормона хорошего самочувствия, временно уменьшает усталость. Кроме того, кофеин подавляет мелатонин - гормон, который помогает нам расслабиться и подготовиться ко сну, он препятствует выработки вещества, делает нас сонными. Однако кофеин быстро вызывает привычку, поэтому использовать кофе регулярно как средство для того, чтобы взбодриться, не получится: организм не будет уже реагировать на кофеин следующим образом.

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