Медики назвали полезные и вредные свойства редиса

Новости шоу бизнеса: Редис полезно употреблять, но не всем.

С приходом весны на прилавках магазинов появляется все больше и больше сезонных овощей. Все их любят и покупают, чтобы в начале весны обогатить свой организм витаминами и минералами.

И конечно же разгрузить его от тяжелой пищи, которую употребляли зимой. Одним из таких вкусных и популярных овощей является редис.

Чем полезен редис?

Редис повышает иммунитет, и помогает бороться с простудными заболеваниями. Из-за того, что редис имеет много фолиевой кислоты, этот овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных.

Для того, чтобы избавится от авитаминоза, нужно употреблять всего 250 грамм этих плодов, и это обеспечит ваш организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.

Этот овощ понижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина.

Также редис хорошо помогает в работе сердечно-сосудистой системы и даже помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Чем может навредить редис?

Редис противопоказан тем, у кого проблемы со щитовидкой. Так как он может вызвать появление опухолей.

Также категорически нельзя употреблять редис людям, которые страдают от язвы.