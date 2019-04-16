Продукты, которые запрещено есть на голодный желудок

Уже давно доказано, что именно завтрак остается наиболее важным и нужным для организма. Но тут уже не все так просто. Многие начинают свой день с йогурта, кофе и апельсинового фреша, не подозревая, что все перечисленные продукты категорически нельзя употреблять натощак. Что еще лучше убрать из утреннего меню, рассказали эксперты.