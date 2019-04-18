Эффективные упражнения для потери веса Эти упражнения не только помогут сжечь калории и похудеть, но и привести в тонус мышцы. Вы найдете те упражнения, которые больше всего подходят вашему телу. Не забывайте, что это единственный правильный и надежный путь к похудению.