Избавляемся от клеща правильно

Каждый год весеннее-летний сезон проходит под знаком "членистоногой" угрозы. Активнее всего клещи в большинстве случаев проявляются себя в апреле. Эти существа переносят опасные недуги. Угрожают они не только людям, но также их домашним животным. Именно поэтому важно знать и помнить, что следует сделать, если укусил клещ.