Исследование: ученые обнаружили в морской соли большое количество пластика

Новости шоу бизнеса: Китайские ученые опубликовали результаты исследования самой распространенной пищевой добавки.

Исследователи выяснили, в чем состоит главная опасность соли, одного из наиболее экологически чистых продуктов. Ученые из Шанхая проанализировали состав едва ли не самого популярного и считавшегося экологически чистым продукта.

Издание Nature Publishing Group опубликовало результаты исследования на базе Восточно-Китайского педагогического университета, в ходе которого эксперты изучили разновидности морской соли. Оказалось, что во всех видах доступной в любом магазине соли обнаружилось множество микрочастиц пластика. На исследование было взято 15 типов морской соли от разных производителей, доступных в торговых сетях. Во всех них сотрудниками исследовательской группы были найдены мельчайшие кусочки полиэтилентерефталата, обычно применяемого при производстве упаковочных материалов и пленки.

Как заявили специалисты, пластик попадает в морскую соль из мусора, который в огромном количестве плавает в океанских водах. Предварительно эксперты подсчитали, что при употреблении рекомендуемой нормы морской соли, за год в человеческий организм попадает до 1000 мельчайших частиц пластика.

Такая ситуация может нести опасность для здоровья и спровоцировать множество недугов, в том числе опасных для жизни. Давно известно об опасности загрязнения мирового океана, однако проблема, как оказалось, гораздо "ближе" к каждому жители планеты, чем считалось ранее. Избежать воздействия вредоносных веществ можно, ограничив использование синтетических материалов.