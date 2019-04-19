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ЦОЗ и Минздрав представят новую стратегию иммунизации населения на 5 лет

ЦОЗ и Минздрав представят новую стратегию иммунизации населения на 5 лет
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минздрав

Новости шоу бизнеса: ЦОЗ и Минздрав планируют до конца июня представить Кабмину новую стратегию иммунизации населения на ближайшие 5 лет и обновленный календарь прививок.

Госучреждение "Центр общественного здоровья" (ЦОЗ) и Минздрав планируют до конца июня представить Кабинету министров новую стратегию иммунизации населения на пять лет и обновленный календарь прививок, сообщил генеральный директор Госучреждения "Центр общественного здоровья" (ЦОЗ) Владимир Курпита.

"Мы планируем до июня подать в Кабмин новую стратегию иммунизации на следующие пять лет, которая будет предусматривать внесение изменений и расширение календаря прививок", - сказал он в ходе встречи со СМИ, организованной компаний GSK рамках Всемирной недели иммунизации в пятницу.

В.Курпита также сообщил, что Минздрав "перезапустил" работу Национальной технической экспертной группы по иммунизации.

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Как сообщалось со ссылкой на В.Курпиту, приказ Минздрава о возможности распределять закупленные за счет госбюджета вакцины частным клиникам и физлицам-предпринимателям, которые заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и принимают участие в медреформе, может быть опубликован на следующей неделе.

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Министерство здравоохранения, Иммунизация, Центр общественного здоровья, Владимир Курпита.
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