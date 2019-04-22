Курение все еще убивает: Жесткая антиреклама табачных изделий (Фото) Любая антитабачная реклама борется с курильщиками, призывая их задуматься и не дать загубить себя и своих близких, поэтому делается она очень жесткая, чтобы донести до людей масштаб трагедии.