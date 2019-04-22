Коварнее бургеров: фрукты, от которых вреда больше, чем пользы

Ешь фрукты, как обезумевший лемур, на завтрак, обед и ужин – проживешь 100 лет и будешь при этом выглядеть на 20? Ну, в корне верно. Но все-таки рассмотри компоненты своего фруктового салата повнимательнее. Некоторые фрукты коварнее бургеров.