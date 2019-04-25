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Эксперты назвали основные плюсы чая с гибискусом

Эксперты назвали основные плюсы чая с гибискусом
10:27 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Это подлинно медицинское растение, помогающее справляться с самыми разными расстройствами и инфекциями.

Регулирует артериальное давление. Употребление чая с гибискусом помогает снижать систолическое и диастолическое артериальное давление. Недавно опубликованное исследование показало, что данный напиток снижает систолическое артериальное давление, в среднем, на 7, 58 мм ртутного столба, а диастолическое - на 3,53.

Защищает от бактериальных инфекций. Бактерии - это микроорганизмы, способные вызвать целый ряд инфекций вроде пневмония или бронхита. В чае с гибискусом присутствуют антиоксиданты, которые держат бактерии на расстоянии.

Помогает худеть. Мы также можем избавиться от дополнительных объемов веса за счет регулярного употребления чая с гибискусом. Несколько исследований предположили, что имеющие лишний вес люди наблюдают за исчезновением некоторого количества килограмм подкожного жира всего после 12 недель регулярного употребления этого чая.

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Защищает от рака. Чай с гибискусом имеет полифенолы - компоненты, которые обладают мощным противораковым воздействием. Различные исследования показали, что экстракт гибискуса может быть использован для нарушения роста злокачественных клеток.

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Здоровье, Бактерии, Чай, Антиоксиданты, Эксперты, Инфекции, Полезно, Худеем, Чай с гибискусом.
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