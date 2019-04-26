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Напитки, которые способны утолить голод, и при этом не дадут поправиться
Весной и летом как никогда хочется пить и если жажда настигнет вас на улице в 30-ти градусную жару, то в ход, скорее всего, пойдет все, что вы увидите в отделе охлажденных напитков. Но если при этом вы следите за фигурой, то сладкие газированные напитки или чай в бутылочке для вас табу, а пить обычную воду хочется не всегда. К тому же, если вы пытаетесь сбросить вес, не будет лишним утолить голод не калорийной пищей, а напитком имеющим такое свойство. Именно о них мы вам и расскажем в этой статье.
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