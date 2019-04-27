Тишина - это полезно: 3 причины почему

Новости шоу бизнеса: Шум, который сопровождает современного человека повсюду, может повышать давление, приводить к бессоннице, заболеваниям сердца и сосудов.

Еще 150 лет назад трудно было представить повсеместно высокий шума. Люди, которые жили в то время, были бы шокированы огромным количеством различных звуков в 21 веке.

Если постоянные громкие звуки приводят к заболеваниям, может ли пребывание в тишине исправить ситуацию? Ученые отмечают, это возможно.

Если человек находится в тихой обстановке, это стимулирует рост клеток. Специалисты провели исследование на мышах и изучили, как влияют различные звуки на грызунов. Однако часть мышей находилась в тишине, именно у них в гиппокампе клетки стали расти более активно. Эта часть мозга отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную, а также за формирование эмоций.

Наш мозг очень чувствителен к звукам. Он способен не только замечать и фиксировать незначительный шум, но и создавать иллюзию звуков. Именно поэтому очень часто любимая мелодия долго "крутится" в голове. Пребывая в тишине, мы даем возможность мозгу отдохнуть и улучшаем память.

Человек лучше думает, находясь в тишине. Посторонний шум мешает обрабатывать мозгу важную информацию, а тишина – наоборот, стимулирует рефлексию, помогает сосредоточиться и все обдумать.