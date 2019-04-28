Медики назвали продукты, полезные для памяти и сердца

Новости шоу бизнеса: Врачи советуют употреблять продукты с витамином B для улучшения памяти и сердца.

Продукты питания, в которых полно железа, цинка и витаминами группы B улучшают память человека. Ученые отметили, что такая пища благотворно влияет на мозг, что способствует улучшению памяти. Больше всего выделяют оливковое масло, куриные яйца и грецкие орехи.

Оливковое масло поддерживает память и замедляет старение мозга. Однако его не стоит подвергать термической обработке, то есть использовать для жарки.

Куриные яйца содержат много холина, которые полезен для нервных окончаний. В них также достаточно витаминов групп B и D, которые необходимы для поддержания памяти в хорошем состоянии.

В грецких орехах помимо белка содержатся полезные жиры и аминокислоты. Кроме того, эти орехи благотворно влияют на сосуды и артерии, что помогает работе сердца и улучшает кровоснабжение мозга.