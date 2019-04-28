Врачи рассказали о полезных свойствах облепихового масла

Новости шоу бизнеса: Облепиховое масло способствует быстрому похудению.

Облепиховое масло - распространенное гомеопатические средство. Наиболее известны его противовоспалительные эффекты. Обладает приятным запахом, имеет яркий янтарный цвет. Лечебные свойства ценятся народной и официальной медициной, косметологами.

Облепиха представляет собой крупный кустарник. Выглядит декоративно - раскидистые ветви усыпаны яркими продолговатыми ягодами. Плоды мелкие - не более 1 см в длину. Ягоды плотно облепляют ветви, чем и объясняется название кустарника. Химический состав Лечебные свойства средства объясняются его химическим составом. Каждое вещество усиливает действие другого - все они хорошо усваиваются организмом. Наиболее ценными считаются следующие вещества:

Облепиховое масло частично выводит радионуклиды из организма - его полезно принимать людям, вынужденным находиться в радиоактивных зонах.

Фитолекарство способствует заживлению ран, а также: ослабляет боль; омолаживает; снимает воспаления; слабит; подавляет деятельность бактерий; повышает иммунитет. При систематическом применении средства снижаются показатели сахара и холестерина, укрепляются сосудистые стенки, восстанавливаются обмен веществ и баланс гормонов. Пить его рекомендуют для улучшения зрения, профилактики глазных заболеваний.

Основные противопоказания: непереносимость, болезни ЖКТ в стадии обострения. С осторожностью применяют при камнях в желчном пузыре, панкреатите, склонности к диарее. Масло облепихи - действенное средство от храпа. Перед сном нос и горло полощут соленой водой, в каждую ноздрю капают по две-три капли лекарства. Процедуры повторяют каждый вечер в течение месяца или до появления устойчивого результата.

Если речь идет о похудении, то облепиховая выжимка - вспомогательное средство. Она не обладает жиросжигающими свойствами, но улучшает обменные процессы, пищеварение, оказывает мягкое слабительное действие. Для ускорения похудения используют три метода. В чистом виде.

Пить средство нужно утром, на голодный желудок. Первую неделю выпивают по 2,5 мл, вторую - по 5 мл. При нормальной реакции организма постепенно увеличивают дозировку до 10 мл. Комбинированный вариант. Готовят смесь из 500 г меда, 500 мл облепихового масла, 2 л воды и 50 г дрожжей. Мед с маслом и водой прогревают до закипания, остужают, добавляют дрожжи. Через 12 часов переливают в герметичные бутылки, оставляют на месяц.

Принимают по столовой ложке утром и вечером, сразу после еды. Наружное применение. Делают антицеллюлитные обертывания. На половину пакета коллоидной овсянки берут 500 мл масла, столовую ложку ламинарии, десять капель эфирного масла имбиря и две капсулы витамина Е. Все составляющие тщательно перемешивают блендером.

После горячей ванны проблемные места обрабатываются смесью, оборачиваются пищевой пленкой, на час укутываются в одеяло. Остатки средства смывают под душем. Выраженного эффекта похудения можно добиться, сочетая сбалансированную диету, физические нагрузки и описанные средства.