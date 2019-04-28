Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
Британия разрабатывает меры для противостояния РФ и Китаю
Британия разрабатывает меры для противостояния РФ и Китаю
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Формула-1. Результаты Гран-при Азербайджана-2019
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины

Супрун: украинцам необходимо быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом

Супрун: украинцам необходимо быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом
20:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Украинцам дали рекомендации, как пользоваться моющими средствам без вреда для здоровья.

Украинцам необходимо быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом.Об этом на своей странице в Фейсбуке написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Стоит быть осторожными при применении средств с антибактериальным эффектом. Ведь когда мы убиваем слабые микроорганизмы, то на их месте обязательно поселятся сильнее и агрессивнее. Это в меньшей степени касается обычных моющих средств без антибактериального действия, которые просто физически тщательно отмывают поверхность, чем обычная вода", - отметила Супрун.

Она рассказала о том, что все моющие средства содержат антимикробные компоненты, просто в одних случаях их добавляют для активного действия, а в других случаях это консерванты - их используют для хранения самого моющего средства.

"Микробы невероятно быстро приспосабливаются. К примеру, модифицируют липидный слой своих мембран, образуют капсулы или синтезируют ферменты для обезвреживания вражеской вещества", - уточнила Супрун.

Супрун рассказал, что использовании моющих средств и дезинфектантов нужно учитывать, что слишком много моющих средств в быту могут действовать как раздражители и сами по себе вызвать аллергии.

Безгранична польза: лечебные свойства орехов

"Для формирования крепкого иммунитета у детей необходим контакт с непатогенными бактериями. Это, в свою очередь, эффективная профилактика возникновения аллергий", - уточнила Супрун.

Она подчеркнула, что "не стоит отказываться от домашнего любимца, если дома есть ребенок. "Здоровая микробиота домашних животных пригодится иммунной системе ваших детей… Старайтесь мыть руки водой и обычным мылом. Это наиболее эффективный способ достичь их чистоты", - объяснила и.о. министра здравоохранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Супрун, Моющее средство, Моющее.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
05 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
Пасха в ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
В храмах Украины прошли богослужения по случаю Пасхи
Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь