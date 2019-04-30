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Вторник, 30.04.2019
Опасные продукты, которые не стоит покупать в супермаркете
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Опасные продукты, которые не стоит покупать в супермаркете

В красивой упаковке можно продать что угодно. А ведь мы часто бездумно берем с магазинной полки товары, которые вполне способны навредить нашему здоровью.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Вредные продукты, Вредные продукты из магазина, Опасные продукты из супермаркета.
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