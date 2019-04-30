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Вторник, 30.04.2019
Продукты которые становятся полезней после термической обработки
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Продукты которые становятся полезней после термической обработки

Свежие плоды принесут вашему организму только пользу. Но есть такие продукты, которые станут более питательными, если их отварить, потушить или запечь. Высокие температуры активируют действие полезных веществ в их составе и повышают ценность овощей. Эксперты составили список овощей, которые гораздо полезнее после термической обработки.
http://healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Советы, Овощи, Кухня, Приготовление, Полезно, Вкусно, Термическая обработка, Кухинария.
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