Эти утренние привычки помогут снизить давление По утрам у некоторых людей бывает повышенное давление. Знак неприятный, ведь его относят к признакам возможного инсульта. Поэтому давление по утрам надо снижать, что можно сделать не только таблетками, но и изменив несколько утренних привычек. От повышенного давления больше всего страдают мозг, сердце и почки: так что полезные утренние привычки работают на благо всего тела.