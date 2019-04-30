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Продукты для здоровья сосудов и сердца
Постоянные стрессы, отсутствие полноценного отдыха и стремительный ритм жизни негативным образом сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы.Если вы хотите сохранить сердце сильным, нужно уделать особое внимание здоровому питанию. Грамотное питание поможет снизить нагрузку на организм и восполнит нехватку ценных витаминов и минералов.
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