Лайфхак по применению апельсиновых корок в хозяйстве Апельсин – вкусный и ароматный плод, любимый многими. Его можно есть просто так, выжимать, делать из него вкусные десерты. А вот апельсиновые корки чаще всего безжалостно выбрасываются в мусорное ведро. И зря, ведь их можно найти применение как в домашнем хозяйстве, так и в уходе за собой.