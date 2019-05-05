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Лайфхак по применению апельсиновых корок в хозяйстве
Апельсин – вкусный и ароматный плод, любимый многими. Его можно есть просто так, выжимать, делать из него вкусные десерты. А вот апельсиновые корки чаще всего безжалостно выбрасываются в мусорное ведро. И зря, ведь их можно найти применение как в домашнем хозяйстве, так и в уходе за собой.
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