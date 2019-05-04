Отбеливание зубов: лучшие натуральные средства

Новости шоу бизнеса: Иметь красивые, белоснежные зубы — мечта любой девушки.

В этом материале ты узнаешь, как добиться эффекта голливудской улыбки без дорогостоящих процедур.

Этими народными средствами пользовались еще наши бабушки. Только помни, что, прежде чем применять их, следует быть уверенной в том, что твои зубы полностью здоровы.

Список натуральных средств для отбеливания зубов:

Сода: раз в неделю используй зубную пасту, перемешанную с содой, для чистки зубов. Можно также попробовать смесь соды и перекиси водорода.

Активированный уголь: таблетки угля следует растолочь до порошкообразного состояния и почистить им зубы.