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Отбеливание зубов: лучшие натуральные средства

Отбеливание зубов: лучшие натуральные средства
15:01 Сб, 4 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Иметь красивые, белоснежные зубы — мечта любой девушки.

В этом материале ты узнаешь, как добиться эффекта голливудской улыбки без дорогостоящих процедур.

Этими народными средствами пользовались еще наши бабушки. Только помни, что, прежде чем применять их, следует быть уверенной в том, что твои зубы полностью здоровы.

Список натуральных средств для отбеливания зубов:

  • Сода: раз в неделю используй зубную пасту, перемешанную с содой, для чистки зубов. Можно также попробовать смесь соды и перекиси водорода.
  • Активированный уголь: таблетки угля следует растолочь до порошкообразного состояния и почистить им зубы.

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  • Перекись водорода: эффект от такого метода будет заметен не сразу, но он достаточно прост в применении — достаточно после чистки зубов прополоснуть перекисью ротовую полость, сделав после этого то же самое, но обычной теплой водой.
  • Банан: протри внутренней стороной кожуры от банана зубы, ополоснув их затем теплой водой.
  • Морская соль: применяй с зубной пастой, как и соду. Но делай это аккуратнее, чтобы не поцарапать эмаль.
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Здоровье, Зубы, Отбеливание зубов, Белые зубы.
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