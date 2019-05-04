Отбеливание зубов: лучшие натуральные средства

В этом материале ты узнаешь, как добиться эффекта голливудской улыбки без дорогостоящих процедур.
Этими народными средствами пользовались еще наши бабушки. Только помни, что, прежде чем применять их, следует быть уверенной в том, что твои зубы полностью здоровы.
Список натуральных средств для отбеливания зубов:
- Сода: раз в неделю используй зубную пасту, перемешанную с содой, для чистки зубов. Можно также попробовать смесь соды и перекиси водорода.
- Активированный уголь: таблетки угля следует растолочь до порошкообразного состояния и почистить им зубы.
- Перекись водорода: эффект от такого метода будет заметен не сразу, но он достаточно прост в применении — достаточно после чистки зубов прополоснуть перекисью ротовую полость, сделав после этого то же самое, но обычной теплой водой.
- Банан: протри внутренней стороной кожуры от банана зубы, ополоснув их затем теплой водой.
- Морская соль: применяй с зубной пастой, как и соду. Но делай это аккуратнее, чтобы не поцарапать эмаль.