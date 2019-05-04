Все, что нужно знать о витамине B: почему он так важен

Новости шоу бизнеса: Витамины группы В принимают участие во многих важных процессах в организме человека и укрепляют здоровье.

Рассказываем, чем именно они так полезны и в каких продуктах их нужно искать.

С каждым употреблением полезных продуктов питания организм получает порцию витаминов; и не обязательно это свежие овощи и фрукты. Например, одна только гречневая каша содержит витамины D, Е, B, А. Однако бывают случаи, когда необходимо повысить количество определенного витамина в организме. Это можно сделать путем приема вещества внутрь в форме таблеток или же употреблять продукты питания, в которых он содержится.

Что представляют собой витамины группы В?

Витамины группы В относятся к веществам, растворимым в воде. Некоторые специалисты их называют командой, так как они взаимодействуют друг с другом, обеспечивая человеку хорошее самочувствие и состояние здоровья. Предлагаем ознакомиться с перечнем основных витаминов В.

Наиболее известны 8 элементов: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), витамин В6, биотин (В7), фолиевая кислота (В9) и витамин В12. Также существуют витамины этой группы: В4, В8, В13, В15, В17.

Для чего нужен витамин В

Витамины группы В имеют особую важность для правильного распределения энергии в организме. Если ваш рацион богат продуктами, которые содержат в своем составе эти ценные вещества, то вы наверняка не испытываете чувство хронической усталости и апатии, а излучаете бодрость и энергию.

Работа нервной системы также заметно улучшается, если организм получает достаточно витаминов группы В: симптомы депрессии исчезают, настроение поднимается, а стресс уходит. Кстати, сон становится гораздо крепче и спокойнее, в результате чего организм полноценно отдыхает.

Витамины группы В благоприятно влияют на работу пищеварительной системы и улучшают обменные процессы в организме.

Если хотите укрепить иммунитет, то обязательно включите продукты питания, которые содержат в своем составе витамины группы В. Они играют действительно важную роль в процессе роста и размножения клеток.

В целом все витамины группы В играют важную роль для здоровья человека. Они принимают участие в клеточном метаболизме и укрепляют организм. Каждый отдельный витамин имеет свое биологическое значение. Но именно в совокупности витамины группы В оказывают на организм максимально положительный эффект.

В1 (Тиамин)

Бесцветный элемент кристаллической формы. Он уязвим к щелочной среде, но не теряет свои свойства при незначительном нагревании.

Роль в организме человека. Тиамин превращает поступающие в организм жиры, углеводы и белки в энергию. Он принимает участие в образовании новой крови, способствует нормальному функционированию головного мозга, помогает работать сердечно-сосудистой системе и ЖКТ. Также тиамин ограждает от негативного воздействия алкоголя и табака, а не так давно эксперты выявили, что он продлевает молодость.

Источники тиамина:

говядина;

мясо птицы;

печень куриная, свиная, говяжья;

яичные желтки;

бобовые;

рисовая каша;

овсянка;

фисташки;

семечки подсолнуха.

Нехватка вещества. Нехватка тиамина проявляется в виде следующих симптомов: пониженное артериальное давление, бессонница, аритмия, потеря веса, тахикардия, подавленное эмоциональное состояние, тошнота.

В2 (Рибофлавин)

Рибофлавин вещество желтого цвета с оранжевым оттенком. По форме он напоминает игольчатый кристалл. Он слабо растворяется в воде, но исчезает, когда попадает в спирты, хлороформ или ацетон.

Роль в организме человека. Рибофлавин способствует усваиванию организмом белков, жиров и углеводов, ускоряет регенерацию кожных покровов. Вместе с ретинолом он улучшает зрение и снижает риск образования катаракты.

Источники рибофлавина:

говядина;

баранина;

печень;

сердце;

кисломолочные и молочные продукты;

миндальные орехи;

бобовые;

грибы;

брокколи;

какао.

Нехватка вещества. Когда не хватает рибофлавина, человек ощущает головную боль, раздражительность, страдает от нарушения сна, чувствует потерю аппетита. Дефицит отражается и на коже в виде сухости и склонности к угревой сыпи.

В3 (Никотиновая кислота)

В3 выглядит как белый порошок и по структуре напоминает кристаллы. Он плохо растворяется в спиртах и воде.

Роль в организме человека. Витамин улучшает пищеварение и ускоряет процесс получения энергии из жиров, белков и углеводов. Благодаря его поступлению в организм, снижается риск развития рака. Также он способствует выработке тироксина, инсулина, кортизола.

Источники никотиновой кислоты:

мясо птицы;

рыба;

печень говядины;

сердце;

молоко;

сыр;

куриные яйца;

злаки;

миндальные орехи;

грибы;

петрушка;

зеленый горошек;

картофель.

Нехватка вещества. При нехватке никотиновой кислоты человек быстро утомляется, теряет аппетит, сталкивается с кожными заболеваниями, ухудшением пищеварения. Также наблюдается снижение иммунитета.

В5 (пантотеновая кислота)

Пантотеновая кислота хорошо растворяется в воде и теряет свои свойства под воздействием низких или высоких температур.

Роль в организме человека. Вещество наряду с другими витаминами В-группы улучшает обмен веществ. Оно продлевает молодость, способствует образованию антител, заживляет кожу, улучшает ее состояние. Также была отмечена немаловажная роль пантотеновой кислоты в противодействии таким болезням как артрит, угревые высыпания, аллергии.

Источники пантотеновой кислоты:

мясо птицы;

печень свинины, курицы и говядины;

рыба;

кисломолочная продукция;

орехи;

бананы;

апельсины;

овсянка.

Нехватка вещества. При нехватке В5 появляются кожные заболевания (дерматиты, экзема, шелушение), нарушается работа ЦНС, наблюдается быстрая утомляемость, ухудшается состояние волос и ногтей.

В6 (пиридоксин)

Вещество выглядит как не имеющий цвет кристалл. Оно растворяется в спиртах и воде.

Роль в организме человека. Пиридоксин улучшает метаболизм углеводов, жиров и белков. Он отвечает за корректную выработку гормонов, укрепляет нервную систему, нормализирует количество холестерина. Была отмечена его положительная роль в предупреждении болезней сердца, сосудов, головного мозга. Также В6 ускоряет рост волос.

Источники пиридоксина:

печень;

сердце;

рыба;

молочные продукты питания;

цитрусовые;

клубника;

помидоры;

орехи.

Нехватка вещества. Когда организм недополучает пиридоксин, человек страдает от бессонницы, потери аппетита, стоматита, тошноты. Также ухудшается иммунитет.

В7 (биотин)

Биотин хорошо растворяется в воде и разрушается от воздействия высокой температуры.

Роль в организме человека. Компонент способствует синтезу гормонов, нормализует микрофлору в желудке, регулирует количество сахара в крови, улучшает состояние волос, ногтей и кожи. Также В7 усиливает действие витамина С.

Источники биотина:

говядина;

куриное мясо;

печень;

морская рыба;

молоко;

кисломолочная продукция;

сыр;

кукуруза;

зеленый горошек;

помидоры;

картофель;

яблоки;

дыня;

морковь.

Нехватка вещества. При нехватке биотина ухудшается состояние кожи, волос и ногтей. Наблюдается сонливость, понижение давления, упадок сил.

В12 (цианокобаламин)

Цианокобаламин представляет собой кристаллы темно-красного цвета. Он стойкий к ультрафиолету и подогреванию.

Роль в организме человека. Витамин способствует кроветворению, поддерживает в нормальном состоянии ЦНС и репродуктивную функцию, нормализует давление, заряжает бодростью и энергией. Также он показал эффективность в борьбе с анемией, старческим слабоумием и преждевременным старением. Наружно его распыляют на волосы для ускорения роста и улучшения структуры.

Источники цианокобаламина:

печень;

сердце;

говядина;

мясо птицы;

лосось;

сардины;

яйца;

молочные продукты;

морская капуста;

креветки;

соя.

Нехватка вещества. Когда организму не хватает В12, наблюдается ухудшение работы ЦНС, головного мозга, ЖКТ, снижается зрение, портится структура волос. Также увеличивается риск появления язвы желудка.

В17 (амигдалин)

Кислота В17 хорошо растворяется в воде. Она относится к витаминоподобным компонентам.

Роль в организме человека. Ученые считают, что вещество способно снизить риск возникновения и прогрессирования рака, предупредить образование метастаз, уменьшить боль больных раком. Также В17 препятствует появлению нежелательных образований в организме.

Источники амигдалина:

косточки абрикос, слив, вишен;

семена яблок и груш;

косточки малины;

миндаль.

Без витаминов группы В организму будет сложно функционировать полноценно. Поэтому не забывай включать в рацион перечисленные продукты питания, чтобы чувствовать себя здоровым каждый день.

Дефицит витаминов группы В

Недостаток витаминов этой группы приводит к:

нарушению нервной системы,

бессоннице,

ухудшается состояние кожных покровов (зуд, чувство жжения, мурашки на коже, сухость),

появляется атрофия мышц,

онемение рук и ног,

мышечные воспаления,

затруднение дыхания,

учащенное сердцебиение при малейшей физической нагрузке,

отсутствие аппетита,

раннее старение кожи,

увеличение печени,

выпадение волос (calorizator).

Также при недостатке витаминов этого комплекса появляется светочувствительность, повышенная утомляемость, головокружение.

Избыток витаминов группы В в организме

Гипервитаминоз (переизбыток витаминов) группы В очень опасен. При употреблении чрезмерных доз происходит развитие интоксикации организма человека. Витамины В1, В2 и В6 могут вызвать дистрофию печени. В6 и В12 являются самыми токсичными. В1, В2, В6 и В12 при переизбытке вызывают аллергические реакции.

Переизбыток В-витаминов имеет схожие симптомы, что и при его недостатке:

Покраснение кожных покровов

Головокружение и головные боли

Расстройство стула, боли в животе

Чувство покалывания кожи и гиперчувствительность

Нарушение сна (бессонница)

Судороги в икроножных мышцах

Витамины группы В следует принимать только в составе комплекса, так как длительное употребление отдельных витаминов этой группы в большом количестве может вызвать заболевание, вызванное недостатком остальных витаминов.