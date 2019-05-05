Не делайте так: продукты, которые не рекомендуется употреблять с алкоголем

Ни для кого не секрет, что употребление алкогольных напитков может серьезно навредить здоровью человека. Усугубляет ситуацию пища, которую мы едим во время употребления спиртного. Мы собрали 8 продуктов, которые не рекомендуется есть вместе с алкоголем.