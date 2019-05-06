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Эксперты назвали самое жиросжигающие блюда

Эксперты назвали самое жиросжигающие блюда
05:24 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эта еда подходит для быстрого сжигания жира.

В преддверии лета тема похудения является мегаактуальной для многих людей, и как нельзя кстати, врачи-диетологи поделились советом о том, что можно довольно быстро сбросить лишние килограммы.

Специалисты назвали идеальное блюдо, которое является максимально полезным для всех желающих расстаться с излишками жира.

Оказывается, мощный удар по жировым отложениям наносит рагу из брокколи. Это блюдо не только помогает сжигать килограммы, но и нормализует обмен веществ.

Понятно, что главным ингредиентом чудо-блюда является капуста брокколи. Этот овощ очень полезен для всего организма. Брокколи нормализует уровень сахара в крови, защищает клетки организма от повреждения ДНК, иными словами, предотвращает возникновение онкологии.

Рагу, в основе которого капуста брокколи, убивает чувство голода, позволяя долго ощущать чувство сытости. Дело в том, что волокна этого овоща крайне медленно перевариваются, заставляя желудок работать. Это свойство брокколи помогает быстро худеть, избегая переедания.

Однако медики предупреждают, что эта капуста может иметь противопоказания, поэтому прежде требуется консультация врача.

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Диета, Похудение, Брокколи, Рагу, Жиросжигающие блюда.
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