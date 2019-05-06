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Почему так важно начинать день со стакана воды

Почему так важно начинать день со стакана воды
20:49 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Уже никому не в новинку то, что пить воду с утра натощак очень полезно.

Мы обычно все усложняем, когда речь заходит о здоровье. Несколько простых шагов могут помочь позаботиться о нашем теле, и один из них - пить воду с утра натощак. Это не только очищает желудок, но и помогает предотвратить множество болезней.

Прежде всего, очищается кишечник и повышается усваиваемость питательных веществ. Хорошо работающая пищеварительная система автоматически улучшает и другие аспекты. Например, вы получите сияющую кожу, поскольку вода вымывает токсины из крови.

Вода также помогает создавать новые клетки крови и мышц, а также помогает снизить вес. После того, как вы попили воды с утра, какое-то время ничего не ешьте. У такой водной терапии нет побочных эффектов, она отлично разгоняет ваш метаболизм.

Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах

Около 4 стаканов (1 литр) воды в день обычно достаточно. Если поначалу это для вас слишком много, начните с меньшего объема и постепенно повышайте.

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