Супрун рассказала, полезен ли коричневый сахар

Новости шоу бизнеса: Коричневый сахар может показаться менее сладким, но употребего много не стоит.

В пользу фруктозы часто можно услышать такой аргумент: она не вызывает резкого выброса инсулина. Это правда. Именно поэтому продукты с этим углеводом едят люди с диабетом. Но в остальных людей чрезмерное потребление фруктозы может вызвать вздутие и хронические заболевания, например, диабет.

Кроме того, фруктозу в нашем организме может переваривать только печень. Если же этого сахара много - печень превращает его в жир.

Что же с заменителями сахара не так?

Сироп агавы содержит 85% фруктозы - больше, чем обычный сахар. Конечно, он кажется нам слаще сахара, но потребляя его, с большей вероятностью можно набрать лишний вес или приобрести проблем со здоровьем.

Заменить белый сахар часто предлагают коричневым тростниковим. Хотя на самом деле он не натуральнее сахара из свеклы из Винницкой области. Просто свекольный сахар кристаллический и белый, а у тростникового - примеси. Тросниковий сахар может показаться менее сладким, но в чай его добавляют, пока не станет сладко, правда?

Мед не лучше другие источники простых углеводов. Он так полюбился и надежно закрепился на наших кухнях, поскольку длительное время просто не было альтернатив. Человечество долго могло наслаждаться только мед и патоку, которые, кроме того, были еще и дорогими. Мед дает быстрый заряд энергии истощенной человеку. И действительно исследования доказали, что быстрые углеводы полезны в случае вирусной инфекции. Такой сахарный заряд мы получаем, съев мороженое или овсянку с сиропом или выпив чай с сахаром.

Сладкие газированные напитки содержат мальтдекстрозу - сахар, полученный из крахмала. Он дешевый и вредный - как и все простые сахара, которые мгновенно повышают уровень глюкозы в крови. Систематическое потребление сладких напитков увеличивает риски ожирения или диабета.