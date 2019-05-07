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Врачи рассказали, каким овощам не вредит термическая обработка

Врачи рассказали, каким овощам не вредит термическая обработка
05:16 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Какие продукты становятся полезнее после термической обработка.

Ученые из США провели опыты с овощами и выяснили, какие из них гораздо полезнее после такой обработки.

Томаты. После термической обработки эти овощи намного полезнее, чем в свежем виде. Но не нужно отказываться от любимого салата из свежих томатов, но разнообразить свой рацион путем запеченных или тушеных томатов можно и даже нужно.

Капуста – это очень полезный и доступный овощ. В капусте содержатся витамины группы В, С, РР, магний, железо, йод. Под действием высоких температур многие из этих веществ, активируются и становятся еще более полезными.

Лук – природный антибиотик, его одинаково полезно употреблять как свежим, так и в запеченном, тушеном или жареном виде. Это эффективное противовоспалительное и антибактерицидное средство. Чем чаще вы добавляете его в любимые блюда, тем меньше болеете и нервничаете.

Баклажаны. Из них можно приготовить самые разнообразные блюда. Не бойтесь экспериментировать и сочетать баклажаны с другими овощами, сыром, специями и травами. Термическая обработка делает антиоксиданты, содержащиеся в баклажанах, активными и энергичными.

Морковь. Хрустящую морковку смело можно варить и запекать, совершенно не переживая, что полезные свойства потеряются и исчезнут.

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Все по теме:

Капуста, Морковь, Лук, Томаты, Баклажаны, Термическая обработка.
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